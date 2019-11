Voorarrest verdachte doden broer verlengd

De rechter-commissaris van de rechtbank in Maastricht heeft donderdag het voorarrest van een verdachte van doodslag met veertien dagen verlengd. De man wordt verdacht van het doden van zijn 26-jarige broer afgelopen zondag, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Zondagavond werden de hulpdiensten gealarmeerd na een ruzie in een woning aan de Dommelstraat in Heerlen. De ruzie liep uit op een steekpartij. Daardoor raakten twee betrokkenen gewond. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht, waar de 26-jarige niet veel later overleed. Het andere slachtoffer, de bewoner van de woning waar de ruzie zich afspeelde, kon het ziekenhuis na behandeling weer verlaten.

De politie hield de verdachte direct na de steekpartij in de woning aan. De man zit in beperkingen. Dat betekent dat hij met niemand mag praten, behalve met zijn advocaat. Om die reden geeft ook het OM niet meer informatie.