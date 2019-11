Zaak-Gosschalk na bemiddeling gesloten

De zaak tussen voormalig castingdirecteur Job Gosschalk en een persoon die hem beschuldigde van een mogelijk zedendelict is gesloten. Na een mediationtraject is hiertoe besloten, bevestigt Richard Korver, advocaat van de aangever, een bericht hierover van RTL Boulevard.

Of dit ertoe leidt dat het Openbaar Ministerie (OM) Gosschalk niet gaat vervolgen, is nog niet bekend. “Het OM neemt zelfstandig een beslissing”, zegt de advocaat.

In een gezamenlijke verklaring staat: “In de mediation hebben zij over en weer de gelegenheid gehad hun visie op de gebeurtenissen te geven en hebben zij van elkaar gehoord hoe ieder deze beleefd heeft. Daarbij zijn waar mogelijk vragen beantwoord en aannames weggenomen.”

Gosschalk kwam in opspraak in navolging van de internationale #MeToo-beweging. Hij kwam in het nieuws wegens beschuldigingen van acteurs over seksueel wangedrag en heeft erkend dat hij grenzen heeft overschreden.