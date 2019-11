OM: moord door zorgverlener raakt ons allen

Moorden die gepleegd zijn door een zorgverlener raken niet alleen de slachtoffers en hun naasten, maar ook alle zorgverleners én ons allemaal “want we worden allemaal ouder en hebben zorg nodig”, zei een van de twee officieren van justitie vrijdag voor de rechtbank in Rotterdam. Ze benadrukte dat verdachte van insulinemoorden Rahiied A. op zijn werk in de verzorgingshuizen niet overkwam als een slecht mens. Hij was lief en zorgzaam voor de bewoners. “Dát is beangstigend.”

De aanklagers zijn al uren bezig met hun requisitoir en bespreken tot in detail de situatie van alle elf slachtoffers, van wie er vier volgens het OM zijn overleden door de onnodige toediening van insuline door de verdachte.

Volgens het OM werken er ruim een miljoen mensen met hart en ziel in de zorg. Collega’s in de vier instellingen waar A. heeft gewerkt, dachten ook niet aan een misdrijf, omdat ze zich zoiets gewoon niet konden voorstellen, zei de officier van justitie. Bij de laatste verzorgingsinstelling werd A. in november 2017 wel op non-actief gesteld na concrete verdenkingen van onjuist handelen in twee situaties.