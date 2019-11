Onderzoek woonwagenkamp Lith afgerond

De politie heeft een groot onderzoek op een woonwagenkamp in Lith (Noord-Brabant) afgerond. Tijdens het tweedaagse onderzoek heeft de politie acht handgranaten en een vuurwapen gevonden. Dat vuurwapen was aangetroffen in een verborgen ruimte van een gepantserde auto.

Op het woonwagenkamp staat een handjevol chalets. De bewoners daarvan waren tijdens het onderzoek elders ondergebracht. Zij kregen vrijdagavond toestemming om weer naar huis te gaan.

De actie in Lith hield verband met een groot onderzoek naar een criminele familie en volgde op een grote politieactie vorige week op een woonwagenkamp in Oss. Toen werden drie mannen – van 55, 48 en 26 jaar – aangehouden. De 48-jarige man is Martien R., die geldt als de ‘godfather’ van Brabant.