Regering blij met vonnis over Syriëgangers

Het kabinet is blij met de uitspraak van het hof over het terughalen van IS-vrouwen en hun kinderen uit Syrië. Het gerechtshof in Den Haag bepaalde vrijdag dat de staat de vrouwen en kinderen niet hoeft terug te halen uit de kampen waar ze zitten in Noord-Syrië, en zette daarmee een streep door een uitspraak van de rechter van begin vorige week.

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus benadrukt dat het kabinet het vonnis “inhoudelijk zal bestuderen”. Maar, voegt hij eraan toe, “ik kan in eerste reactie zeggen dat ik de uitspraak van het hof als ondersteuning van het kabinetsbeleid zie. We zijn altijd helder geweest. Deze vrouwen hebben zelf de keuze gemaakt om, al dan niet met hun minderjarige kinderen, uit te reizen naar IS-gebied en zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie.”

Ook premier Mark Rutte wijst erop dat de uitspraak nog moet worden bestudeerd, maar “je gaat niet in hoger beroep om ongelijk te krijgen”. Het kabinet blijft volgens hem inzetten op berechting in de regio.