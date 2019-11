Stoppen financiering Haga mag niet in een keer

Minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) mag de financiering van het omstreden Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam niet per 1 december volledig stopzetten. Dat is het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter van de Raad van State in een zaak die de islamitische middelbare school had aangespannen.

Volgens de rechter heeft de minister zich niet aan zijn eigen beleidsregels gehouden voor het inhouden van de bekostiging van scholen. De regel stelt dat Slob de financiering in delen moet afbouwen indien een school niet voldoet aan de voorschriften en dus niet in een keer mag stoppen. De minister wilde deze tussenstappen overslaan.

Slob wil de financiering stopzetten omdat het schoolbestuur niet op tijd plaatsmaakte voor een interim-bestuurder, zoals de minister in een zogenoemde aanwijzing had geƫist. De bewindsman verloor het vertrouwen in het schoolbestuur na een vernietigend oordeel van de onderwijsinspectie, waarin onder meer stond dat de schoolleiding zou optrekken met extremisten en de school leerlingen de democratische normen en waarden niet bijbrengt.

Het Haga Lyceum ontkent de beschuldigingen in alle toonaarden. De advocaat van de school noemt de beslissing van de Raad van State “volstrekt terecht”. “Het geeft ons de tijd de zaak eerst inhoudelijk te behandelen”, waarmee de raadsman doelt op een zitting bij de rechtbank op 9 december over of de aanwijzing wel of niet terecht is. “Als we die winnen, is het bekostigingsverhaal helemaal van de baan.”

Het huidige bestuur had al wel een interim-bestuurder op het oog, maar die kon niet op tijd worden benoemd omdat hij geen moslim is en de statuten van de school moesten worden aangepast. De deadline hiervoor verliep op 17 oktober, waarop Slob besloot de financiering per 1 december te stoppen.

De school had bij de Raad van State ook gevraagd het besluit te versnellen over extra bekostiging, die nodig is vanwege de groei van het aantal leerlingen. De minister heeft hier nog geen beslissing over genomen en de Raad van State oordeelt dat Slob nog niet te laat is.