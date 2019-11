Twee verdachten opgepakt in moordzaak Maynard

De recherche heeft in het onderzoek naar de dood van voormalig profvoetballer Kelvin Maynard twee verdachten aangehouden. Het gaat om twee nieuwe verdachten in de zaak. Een van hen zit nog vast. De ander is inmiddels weer op vrije voeten. Eerder werd ook al iemand aangehouden, ook hij is inmiddels op vrije voeten. Beiden zijn nog wel verdachte in de zaak.

De verdachte die nog vastzit is een 22-jarige Amsterdammer. Hij is op 19 november aangehouden en wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Maynard. Bij een doorzoeking van zijn woning is een vuurwapen gevonden.

De 32-jarige Maynard werd op 18 september onder vuur genomen, toen hij in zijn auto op de Langbroekdreef in Amsterdam reed. Het voertuig belandde vervolgens met hoge snelheid in een brandweerkazerne. Het slachtoffer stierf ter plekke.

In de zaak zijn nu dus drie verdachten. De twee die op vrije voeten zijn, zijn een 28-jarige Amsterdammer en iemand van wie de politie geen gegevens heeft gegeven. De 28-jarige werd op 21 november aangehouden en wordt eveneens verdacht van betrokkenheid bij de dood van Maynard. De derde verdachte werd op 14 november aangehouden op verdenking van witwassen en een dag later vrijgelaten.

De politie had eerder gemeld dat na de aanslag op Maynard twee verdachten op een scooter of motor waren gevlucht. Diverse media berichtten dat de liquidatie mogelijk te maken zou hebben met een ripdeal, waarbij 400 kilo coca├»ne zou zijn verdwenen. De politie zei alle scenario’s nog te onderzoeken.

Maynard speelde onder meer bij FC Volendam en FC Emmen. Dit seizoen voetbalde hij bij amateurclub Alphense Boys. Hij was een bekende van de politie. Die heeft niet gezegd wat Maynard op zijn kerfstok had.