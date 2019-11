Vallende sterren slecht te zien

Er worden vrijdagochtend rond 5.50 uur tussen de honderd en tweehonderd vallende sterren verwacht, maar die zijn in grote delen van het land waarschijnlijk niet goed te zien door de bewolking. Dat meldt Weeronline. In het zuiden is mogelijk wel een glimp van de sterrenregen te zien omdat daar de kans op opklaringen het grootst is. Wie vroeg op pad gaat om te kijken, moet rekening houden met kou. Het is 3 tot 6 graden en de gevoelstemperatuur ligt nog wat lager.

De aarde gaat tussen 5.20 uur en 6.20 uur door een wolk met gruis met de naam Alpha Monocerotiden. De stukjes ruimtepuin (meteoroïden) lichten op als ze de dampkring binnendringen. Ze hebben een snelheid van 200.000 kilometer per uur en door de hoge snelheid wordt het pad elektrisch geladen. Door ons wordt dat gezien als een vallende ster.