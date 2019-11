Vliegen krijgt concurrentie van duurzame treinreizen voor stedentrip

Welk vervoersmiddel gebruiken Nederlanders het liefst als ze op stedentrip gaan? Uit onderzoek van Stedentrips.nl, dat 1481 Nederlandse vakantiegangers ondervroeg, blijkt dat 30 procent nog het liefst het vliegtuig pakt. Goed nieuws: het duurzame alternatief, de trein, wordt steeds populairder. 18 procent van de Nederlanders op stedentrip gaat nu bij voorkeur per spoor.

Voorkeur voor duurzame alternatieven groeit

Met z’n allen pakken we steeds vaker de trein naar grote Europese steden. Dit doen Nederlanders vooral omdat de trein een stuk duurzamer is dan het vliegtuig. Het aantal verkochte treintickets naar Berlijn steeg afgelopen zomer zelfs met 19 procent. Ook bij Stedentrips.nl merken we een stijging in het aantal treinreizen, maar het vliegtuig blijft vooralsnog populairder. De oorzaak? Steden zijn niet altijd met de trein te bereizen en ook de reisduur is voor veel Nederlanders nog te lang. Nederlanders zijn dus wél bereid de trein te pakken. Graag zelfs! Alleen niet als dit veel duurder is dan het vliegtuig of als de reis hierdoor een stuk langer duurt. Zo vlieg je al binnen acht uur naar de VS, voor bijvoorbeeld een bezoekje aan New York, terwijl het naar Londen nog geen uur vliegen is.

De trein in opkomst

Toch zit er schot in de zaak, want het internationale treintraject is vol in ontwikkeling. De Eurostar rijdt nu alleen van Londen naar Amsterdam, maar rijdt naar verwachting vanaf 2020 ook van Amsterdam naar Londen. Het doel van de Nederlandse overheid is om in 2030 voor 1,3 miljoen internationale treinreizen in plaats van vluchten te zorgen. Reden genoeg voor Stedentrips.nl om het aanbod voor stedentrips met de trein uit te gaan breiden.

Marc van Amsterdam, Managing Director Stedentrips.nl: “Ook wij bieden treinreizen aan en zien een trend in duurzamere reisalternatieven. Daarom werken ook wij hard aan het vergroten van stedentrips met treinreizen. De overheid en andere organisaties werken namelijk hard aan de Europese infrastructuur. We verwachten dat de vraag sterk zal toenemen als de verbindingen verbeteren en de kosten dalen. Zeker voor de meer nabijgelegen steden op maximaal 6 uur reizen.”

Wanneer heeft het vliegtuig nog de voorkeur?

De keuze voor het vervoersmiddel kan te maken hebben met de maximale reistijd. Een derde van de ondervraagden geeft aan maximaal zes uur onderweg te willen zijn. In dat tijdsbestek kun je prima naar Zuid-Europa vliegen, wat met de trein niet mogelijk is. Ook ontbreken er rechtstreekse verbindingen in het Europese treinnetwerk.

Verder zien we dat de auto ook nog een populair vervoersmiddel is, ruim 8% geeft aan de voorkeur te hebben voor reizen met de auto.

Favoriete activiteiten tijdens stedentrip Wat bijna alle ondervraagden graag doen tijdens hun stedentrip, is cultuur opsnuiven. Ze bezoeken graag musea, bewonderen kunst en genieten van architectuur.

• 98 procent hecht veel waarde aan het aanbod aan interessante bezienswaardigheden

• 80 procent vindt de diversiteit van culturele activiteiten in een stad belangrijk • 69% wil graag lekker kunnen eten • Een dagje shoppen vindt 45% een must

Lekker zonnetje op stedentrip is essentieel, maar zwemmen hoeft niet

De lente is het populairste seizoen om een stad te ontdekken; 59% van de ondervraagden gaat het liefst dan op stedentrip. De herfst is voor 30% favoriet. Voor bijna twee derde (63%) speelt het weer een belangrijke rol in het succes van de stedentrip. Toch is de stedentrip niet het moment om de zwembroek uit de kast te trekken. Voor slechts 9% is het belangrijk dat er strand of zwemwater aanwezig is op stedentrip.

Toptips voor de stedentrip

Zin in een stedentrip? Met deze tips ga je voordelig op reis en geniet je van een paar mooie dagen.

Boek op tijd Boek zo’n 20 weken van tevoren. Uit onderzoek blijkt dat de vlieg- en treintickets dan het goedkoopst zijn. Maak gebruik van het lokale OV Uit het onderzoek blijkt dat we tijdens een stedentrip graag gebruik maken van het openbaar vervoer. In veel steden ben je als toerist goedkoper uit als je een meerdagenkaart voor de bus of metro koopt. Lees hotelreviews Ruim drie kwart geeft aan dat hotelreviews bepalend zijn voor het boeken van de accommodatie. Lees voor het boeken de beoordelingen.

Over het onderzoek

Stedentrips.nl heeft onderzoek gedaan naar wat reizigers belangrijk vinden aan een stedentrip. Aan het onderzoek hebben 1481 deelnemers in de leeftijd 24 t/m 65+ meegedaan, waarvan 31 procent man en 69 procent vrouw. Allen gaan geregeld op stedentrip. Het onderzoek is in september 2019 uitgevoerd.