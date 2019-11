In Heerlen is vrijdagochtend in het belastingkantoor aan de Kloosterweg een pakketje gevonden met een onbekend poeder. Uit voorzorg is het gebouw ontruimd, maakte de politie bekend.

De hulpdiensten sloegen groot alarm. De werknemers van de belastingdienst staan buiten, in afwachting van wat komen gaat.

In het voormalige CBS-gebouw in Heerlen zijn meerdere diensten van de fiscus gehuisvest. Het pakketje werd bij de belastingdienst in het pand bezorgd.