Bij de intocht van Sinterklaas in Rijswijk zijn drie mensen opgepakt. Een van hen kon geen legitimatie tonen, de andere twee stonden op een plek waar dat niet mocht en weigerden weg te gaan, zegt de politie.

Bij het oude stadhuis is een vak ingericht waar de tegenstanders van Zwarte Piet kunnen demonstreren. Met twee bussen zijn activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) daar naartoe gebracht. Ze dragen teksten mee als ‘No more blackface, Zwarte Piet kan echt niet’.