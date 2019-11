COA: Vietnamees in koeltruck was in Nederland

Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is een van de 39 Vietnamese slachtoffers die dood zijn aangetroffen in een koeltruck in Engeland, afkomstig uit een Nederlandse asielopvang.

Een woordvoerder van het COA wil verder geen enkele mededeling doen over de achtergronden van de zaak, waarover het AD en het radioprogramma Argos zaterdag berichten.

De koeltruck met de lichamen werd op 23 oktober op een bedrijfsterrein in het Engelse Grays aangetroffen.

Volgens het AD gaat het om een minderjarige jongen die op 16 augustus samen met vijf andere Vietnamese jongeren zou zijn weggelopen uit een extra beschermde opvanglocatie voor kwetsbare asielzoekers in Limburg. Het COA gaat op die en andere vragen naar achtergronden niet in.