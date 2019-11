Demonstranten KOZP mijden Heerhugowaard

Demonstranten namens de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP), opererend onder de lokale naam ‘Heerhugowaard kan het’, hebben zich zaterdagmiddag bij de intocht van Sinterklaas niet laten zien.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Heerhugowaard is langs de route geen gebruik gemaakt van het speciale vak voor de demonstratie. “De demonstratie is wel aangemeld, maar het aangewezen vak is niet bezet”, aldus de woordvoerder. Ook elders zijn geen demonstranten gesignaleerd.

De gemeente had speciaal voor de tegenstanders van Zwarte Piet een plek aan de Zuidtangent gereserveerd. Die plaats was in overleg met de politie gekozen, maar omwille van de veiligheid geheim gehouden.

De intocht verloopt volgens de woordvoerder “als alle jaren feestelijk”.