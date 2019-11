Dijkhoff ‘ergert’ zich aan overactieve rechter

Rechters gaan soms met de regels aan de haal en dwingen zo zaken af, vindt Klaas Dijkhoff, de leider van de VVD in de Tweede Kamer. De tweede man van de grootste regeringspartij stoort zich daaraan, zei hij op het VVD-congres in Arnhem. Hij wees op de rechter die in mei een streep zette door het stikstofbeleid van het kabinet en het zo tot ingrijpende maatregelen dwong.

Dijkhoff ergert zich aan rechters die “creatief of te extensief gebruikmaken van de regels die er zijn en dingen opleggen”. Dat mensen steeds naar de rechter stappen is ook “vaak bloedirritant. Dat zijn ook nog vaak mensen met een andere mening dan wij, die daar tijd in steken.” Tegelijkertijd is het een “heel mooi liberaal principe” dat iedereen de rechter kan vragen ervoor te zorgen dat de overheid zich aan haar eigen regels houdt.

Dijkhoff steekt de hand vooral in eigen boezem. “Als we weten dat dat vaker voorkomt, mogen mensen van politici verwachten dat ze rekening houden met zo’n uitslag en plannen hebben klaarliggen” om de regels aan te passen.