Dutch Comic Con trapt weer af in Utrecht

In de Utrechtse Jaarbeurs komen dit weekend weer fans van strips, fantasy en games bijeen, op de Dutch Comic Con. Fans kunnen tattoos laten zetten of geschminkt worden, bouwpakketten maken, films zien, naar workshops en hun helden ontmoeten. Er zijn acteurs en actrices aanwezig (uit onder meer The 100, The Walking Dead en Harry Potter), maar ook illustratoren, schrijvers, kostuummakers en stemacteurs.

Voor fans van cosplay (costume & play, gekostumeerde rollenspelen) zijn er wedstrijden en catwalkshows. Ze moeten wel goed letten op de regels voor het dragen van nepwapens. De Nederlandse wapenwet geldt, waarschuwt de organisatie ook de vele internationale bezoekers.

Het is dit keer de achtste editie. Vorig jaar brachten 35.000 mensen een bezoek.