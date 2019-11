Geen schadelijke stof in poederbrief Heerlen

De poederbrief die vrijdagochtend werd bezorgd bij de Belastingdienst in Heerlen bevatte geen schadelijke stoffen. Volgens de Brandweer Zuid-Limburg heeft nader onderzoek door het RIVM naar de inhoud van de brief dat uitgewezen.

Het belastingkantoor aan de Kloosterweg werd ontruimd na de vondst van een brief met een onbekend poeder. Zes medewerkers kwamen daarmee in contact en werden medisch gecontroleerd, maar mochten later naar huis nadat geen sprake bleek te zijn van gezondheidsklachten. Honderd andere medewerkers werden tijdelijk ondergebracht in een ander gebouw van de Belastingdienst aan de overkant van de weg.

Een speciaal team van Defensie en specialisten op het gebied van chemische, biologische, radiologische en nucleaire incidenten, slaagde er vrijdag niet in te analyseren waaruit het poeder bestaat. Experts van het RIVM namen het poeder mee naar Bilthoven voor nader onderzoek, waaruit bleek dat het loos alarm was.