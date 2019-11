Jongeren met messen aangehouden in Rotterdam

In het centrum van Rotterdam zijn vrijdagavond zeven jongeren aangehouden, tussen de 11 en 22 jaar. Drie van hen hadden een mes op zak en ook kwamen er bivakmutsen tevoorschijn. De aanhoudingen gebeurden tijdens preventief fouilleren in het centrum.

Twee hadden geen id-bewijs bij zich en twee anderen luisterden niet naar bevelen van de agenten. De 22-jarige aangehouden jongen gooide een fles op straat. Toen een agent in burger hem hierop aansprak trok de jongen een mes. Dat had hij beter niet kunnen doen, want met hulp van een andere agent werd hij meteen tegen de grond gewerkt.

De preventieve controleactie kwam na informatie over mogelijke plunderingen, meldt de politie.