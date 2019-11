Kaartverkoop Pinkpop en Zwarte Cross van start

Festivalgangers kunnen vanaf zaterdag hun kaartjes voor Pinkpop en Zwarte Cross bemachtigen. De kaartverkoop voor Pinkpop gaat om 10.00 uur van start, die van Zwarte Cross begint om 11.00 uur.

De Pinkpop-organisatie maakte al bekend dat Red Hot Chili Peppers, Post Malone, Disturbed, Keane, Kensington, Deftones en Zara Larsson volgende jaar op het podium in Landgraaf staan. Ook onder anderen Danny Vera, Crowded House, Of Monsters and Men, Balthazar, Nothing But Thieves, Lost Frequencies, Supergrass en James Arthur maken hun opwachting.

De 51e editie van Pinkpop vindt volgend jaar plaats van 19 tot en met 21 juni op evenemententerrein Megaland in Landgraaf. Een weekendkaart voor drie dagen inclusief camping en servicekosten kost 230 euro. De prijs voor een dagkaart is 110 euro. Nieuw is dat de festivalkaarten enkel fysiek te koop zijn bij Buro Pinkpop. De rest moet online in de wacht bij Ticketmaster.

Zwarte Cross is volgende jaar op 16, 17, 18 en 19 juli in Lichtenvoorde. Over het programma is nog niets bekendgemaakt, behalve dat het de laatste editie wordt van festivaldirectrice Tante Rikkie. Vorig jaar was Zwarte Cross in korte tijd uitverkocht en raakte de website overbelast.

De organisatie van Zwarte Cross heeft besloten de campingcapaciteit te vergroten van 26.500 naar 30.000 bezoekers. Zwarte Cross is het grootste festival van Nederland, afgelopen zomer kwamen er 220.000 bezoekers naar de muziekoptredens, theatervoorstellingen en de motorcross-wedstrijden.