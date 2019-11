Kaartverkoop Pinkpop ‘heel goed’ van start

De kaartverkoop van Pinkpop is zaterdagochtend voorspoedig gestart. Festivalbaas Jan Smeets schat dat al ongeveer de helft van de tickets is verkocht. “Het verloopt heel goed”, zegt hij.

Het is voor het eerst dat festivalgangers hun tickets al zo lang van tevoren kunnen aanschaffen. De voorgaande jaren startte de kaartverkoop voor het festival in juni pas in het voorjaar, nadat de line-up tijdens de jaarlijkse persconferentie in Paradiso was bekendgemaakt. “We hebben jarenlang de kaartverkoop op dezelfde wijze gedaan, maar we kregen het advies om eerder te beginnen. Tegenwoordig begint iedereen al vroeg en het is fijn dat we zijn gestart nu de feestdagen op de loer liggen”, aldus Smeets.

De eerste namen van de 51e editie van Pinkpop, die volgend jaar plaatsvindt van 19 tot en met 21 juni in Landgraaf, zijn al onthuld. Zo komen Red Hot Chili Peppers, Keane, Kensington en Post Malone naar Limburg. “Je merkt dat veel fans vooral voor Red Hot Chili Peppers al een kaartje willen hebben”, aldus Smeets.