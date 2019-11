Segers: ‘Stevige tegenstellingen in coalitie’

Het zal in de aanloop naar de Tweede Kamer-verkiezingen in 2021 “meer gaan schuren” binnen de coalitie. Dat zegt Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie, zaterdag in De Telegraaf voorafgaand aan het congres van zijn partij zaterdag.

Met name zijn eigen partij botst de laatste tijd regelmatig met D66. zegt hij, zoals over de aanpak van het stikstofprobleem. Ook over medisch-ethische kwesties als abortus en euthanasie schuurt het tussen beide coalitiepartijen, zegt Segers. Ondanks dat over die thema’s afspraken zijn gemaakt in het regeerakkoord.

Volgens Segers heeft de coalitie het moeilijker dan eerst. Er zijn volgens de voorman van de ChristenUnie “stevige tegenstellingen” ontstaan, zegt hij in het interview. “Het is niet allemaal netjes en keurig. Als we het hebben over stikstof is het gewoon heel spannend. Een heel ingrijpend probleem waarbij we niet snel bij dezelfde oplossing zitten.”