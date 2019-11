Van hunebed tot paleis; een recordaantal gemeenten doen mee aan Orange the World

In minstens 131 gemeenten en 7 provincies staan op 25 november oranje schijnwerpers op lokale gebouwen en andere objecten om aandacht te vragen voor het wereldwijde probleem van geweld tegen vrouwen. De teller loopt nog dagelijks op. Met meer dan 200 verschillende gebouwen en objecten, van een hunebed tot een paleis en van een burcht tot een zendmast, krijgt Nederland dit jaar de meeste oranje objecten ter wereld.

Geweld is niet gebonden aan een plek of situatie, en daarom vindt Orange the World in Nederland dan ook niet op één plek plaats, maar verspreid door het hele land. “Geweld tegen vrouwen en meisjes komt overal voor, in alle lagen van de bevolking, en kan alleen stoppen als daar op alle niveaus aan wordt gewerkt; internationaal, nationaal, provinciaal en lokaal. Het is geweldig dat er op zo’n grote schaal een duidelijk signaal gegeven wordt dat geweld tegen vrouwen en meisjes onacceptabel is”, aldus Marije Cornelissen, Directeur van UN Women Nederland.

Nationaal Orange the World ambassadeur Tatjana Maul: ”Geweld kan iedere vrouw overkomen, waar je ook woont of werkt. Uit ervaring weet ik dat het heel moeilijk kan zijn om daarmee om te gaan of om er iets tegen te doen. Daarom is het zo ontzettend belangrijk om hier meer bewustzijn voor te creëren en de vrouwen en meisjes die met geweld te maken krijgen een hart onder de riem te steken.”

Vormen van geweld

Uit cijfers blijkt dat in Nederland 45% van de vrouwen en meisjes te maken krijgt met fysiek, seksueel of psychisch geweld. Meer dan 80% van hen krijgt te maken met straatintimidatie, volgens onderzoek in een aantal steden . En dagelijks komen gemiddeld vijf meldingen van verkrachting binnen bij de politie , terwijl naar schatting 80% van de verkrachtingen nooit wordt gemeld.

In Nederland werken UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao nauw samen in de coördinatie van de Orange the World campagne. Vele lokale clubs organiseren, samen met gemeenten en provincies, allerhande activiteiten waardoor alle uithoeken van Nederland oranje gaan kleuren.

Oranje hunebed; oudste bouwwerk ooit

Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander object door overheden op 25 november en de 16 Dagen van Actie daarna is inmiddels is een vast onderdeel van Orange the World. “We worden werkelijk overspoeld met leuke reacties van gemeenten en provincies uit alle windstreken”, aldus Cornelissen. “We hebben dit jaar onder andere de primeur van het oudste object ooit. In Borger-Odoorn kleurt het grootste hunebed oranje. Tot nog toe was de Sfinx in Egypte het oudste bouwwerk dat oranje werd uitgelicht voor Orange the World, maar het hunebed is nog duizend jaar ouder. En voor het eerst wordt er ook een paleis in Nederland oranje; Paleis Soestdijk doet mee.”

Andere opvallende objecten die oranje kleuren voor Orange the World zijn de Burcht in Westerwolde, de iconische zendmast in Alphen aan de Rijn en meerdere molens in diverse gemeenten. Ook worden er allerlei creatieve evenementen georganiseerd, zoals een zangkoor in Sneek, diverse stadsdichters die een gedicht maken voor de gelegenheid, speciale kerkdiensten in het teken van Orange the World, een virtual reality experience en een oranje lampionnentocht.

Nationaal aftrapmoment

Het nationale aftrapmoment is dit jaar in Utrecht, nadat dit in eerdere jaren in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag plaatsvond. Burgemeester Jan van Zanen en Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) zetten het oude Stadhuis en de Utrechtse grachten in het oranje op 25 november, in samenwerking met UN Women, Zonta en de Soroptimisten.

Meer informatie

Voor een volledige lijst van deelnemende gemeenten, zie www.orangetheworld.nl/map. Naast het uitlichten van gebouwen en objecten door overheden op verschillende niveaus, organiseren lokale en nationale organisaties voor vrouwenrechten en emancipatie ook straatacties en andere activiteiten. Ook deze zijn te vinden op de website van UN Women Nederland.

Sociale media

Rond de campagne wordt in Nederland op sociale media gepost met #OrangetheWorldNL

UN Women is de VN organisatie voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. UN Women zet diplomatieke druk op regeringen om wetgeving en beleid te verbeteren en voert in negentig landen programma’s en projecten uit om vrouwen te ondersteunen. Het UN Women Nationaal Comité Nederland vraagt aandacht en werft fondsen voor het werk van UN Women wereldwijd, en bevordert vrouwenrechten in Nederland en op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

UN Women Nederland werkt in deze campagne nauw samen met Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao. Dit zijn clubs van actieve en ambitieuze vrouwen, die werken aan de verbetering van de positie en status van vrouwen over de hele wereld.