Voor Segers is een coalitie niet heilig

“Een coalitie is nodig, maar nooit heilig”, waarschuwde Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zaterdag op het congres van zijn partij. De kleinste regeringspartij kijkt alvast vooruit naar de tijd na het kabinet-Rutte III.

Sinds de zomer loopt het stroef in de coalitie. De ChristenUnie heeft zich vooral aan voorstellen van coalitiepartner D66 geƫrgerd. Zo viel het voorstel voor het halveren van de veestapel helemaal verkeerd.

“We hebben stormachtige weken achter de rug. Het is wat je noemt: herfst”, hield Segers zijn gehoor in het Beatrixtheater in Utrecht voor.

“De realiteit van de afgelopen weken is ook de situatie waar we voor staan als coalitie. We zijn halverwege. En we knokken bij lastige vraagstukken om er samen uit te komen. Dat is ook steeds onze inzet. We werken samen, maar zijn niet met elkaar getrouwd. En dus richten we onze blik ook op de toekomst, op een volgende periode – want ook deze coalitieperiode is eindig.”

De ChristenUnie wil zich volgens Segers sterk maken voor een gelijke behandeling van een en twee kostwinners door de fiscus en meer geld voor onderwijs. Ook op medisch-ethisch vlak liggen er de nodige wensen.

Nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer staan gepland voor maart 2021. In de aanloop daarnaartoe zal het in de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie “meer gaan schuren”, zei Segers zaterdag in De Telegraaf.

Er zijn volgens hem “stevige tegenstellingen” in de coalitie ontstaan. “Het is niet allemaal netjes en keurig. Als we het hebben over stikstof is het gewoon heel spannend. Een heel ingrijpend probleem waarbij we niet snel bij dezelfde oplossing zitten.”