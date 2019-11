Weer demonstraties bij intochten Sinterklaas

Actievoerders demonstreren zaterdag weer tegen Zwarte Piet bij de intocht van Sinterklaas in Heerhugowaard en Rijswijk (Zuid-Holland). In beide plaatsen zijn protesten aangemeld van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). De betogers hebben een plek aangewezen gekregen langs de route.

In Rijswijk kunnen ze tussen 13.30 en 14.30 uur terecht op de parkeerplaats bij het oude stadhuis aan de Generaal Spoorlaan. Andere demonstraties tijdens de intocht zijn niet toegestaan. De actievoerders moeten zich houden aan bepaalde regels. Zo mogen ze geen gezichtsbedekkende kleding dragen, geen stokken meenemen en niemand beledigen. De burgemeester roept iedereen op om de intocht en alle feestelijkheden “veilig, vreedzaam en gezellig” te laten verlopen.

In Heerhugowaard arriveert de goedheiligman rond 12.00 uur. De gemeente heeft niet bekendgemaakt waar de actievoerders van KOZP mogen staan.