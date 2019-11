Zwarte Cross weer in mum van tijd uitverkocht

De kaartjes voor de Zwarte Cross waren zaterdag weer in rap tempo uitverkocht. De campingkaarten en de zaterdagtickets waren zelfs binnen een kwartier al allemaal weg, bevestigt een woordvoerder van de organisatie. Het festival vindt volgend jaar plaats van 16 tot en met 19 juli.

Festivalgangers konden zaterdag vanaf 11.00 uur kaartjes aanschaffen voor het festival in Lichtenvoorde, in de Achterhoek. De verkoop verliep voorspoedig, de website kampte niet, zoals vorig jaar, met technische problemen. Ook toen was de Zwarte Cross in een mum van tijd uitverkocht.

Welke artiesten volgend jaar komen optreden, is nog niet bekend. Wel wordt het een bijzondere editie omdat het de laatste Zwarte Cross is van festivaldirectrice Tante Rikie. De 70-jarige stopt na 23 jaar omdat het haar te zwaar wordt.