December verloopt waarschijnlijk zacht en nat

In de feestmaand december wordt ons veel zacht en nat weer voorgeschoteld. Dat meldt Weeronline. Het hoofdgerecht bestaat waarschijnlijk uit zuidwestenwinden die milde oceaanlucht en regenzones aanvoeren. Dit betekent dat het minder vaak vriest en sneeuwt dan gemiddeld, maar ook in zachte wintermaanden komt het op sommige dagen wel tot vorst en sneeuw. De kans op een witte Kerst is dus nog niet verkeken.

De gemiddelde decembertemperatuur komt dit jaar uit rond 5 graden. In een normale decembermaand is het gemiddeld 3,7 graden. Dit is een gemiddelde over de dagen en nachten. Overdag is het normaal 5 tot 7 graden en ‘s nachts 1 à 2 graden. Daar zitten we dit jaar waarschijnlijk dus vaak boven.

December is vaak een natte maand met gemiddeld zo’n 79 millimeter neerslag. In de kustprovincies, op de Veluwe en in de Limburgse heuvels valt normaal 80 tot 90 millimeter en in de rest van het land valt 70 tot 80 millimeter. Dit jaar wordt vooral voor de kustprovincies wat meer neerslag verwacht dan normaal.

De kans op een witte Kerst is in Nederland standaard heel klein met 5 procent in het westen en 10 procent in het oosten. Tijdens een decembermaand waarin zachte zuidwestenwinden domineren neemt de kans verder af. Toch is een witte Kerst ook in een zachte wintermaand niet onmogelijk. Wanneer de wind precies op het juiste moment kortstondig uit het koude oosten waait zitten we zo in de vorst. Wanneer er dan ook nog neerslag in aantocht is stijgt de kans op sneeuw.

Vorig jaar beleefden we de op zes na zachtste decembermaand sinds 1901 met een gemiddelde temperatuur van 6,1 graden tegen 3,7 normaal. Toch was op 16 december in een groot deel van het land sprake van tijdelijke sneeuwpret. Kortom: een zachte decembermaand betekent niet dat we helemaal geen winterweer gaan zien.

De rest van de winter is het waarschijnlijk ook zachter dan normaal, door een grote kans op zuidwestenwinden in januari en februari. Wisselvalligheid met geregeld regen krijgen we daarbij cadeau.