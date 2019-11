Kunstbeurs PAN Amsterdam toont 5000 objecten

Liefhebbers van kunst, antiek en design kunnen vanaf deze zondag een week lang hun hart ophalen op de kunstbeurs PAN Amsterdam in de RAI. Het is de 33e editie van de beurs.

110 antiquairs, handelaren en galeriehouders bieden in totaal 5000 schilderijen, meubelstukken, beelden, sieraden en andere kunstobjecten aan.

Op uitnodiging van PAN heeft couturier Jan Taminiau een tentoonstelling samengesteld. In ‘De wereld van Jan Taminiau’ geeft de ontwerper, die koningin Máxima onder zijn klanten heeft, zijn visie op de kunst van de beurs. Hij is de vierde kunstenaar die zo’n eigen tentoonstelling op de PAN mag inrichten. Vorig jaar was het fotograaf Erwin Olaf.

Vorig jaar trok de PAN ruim 40.000 bezoekers en werd er goed verkocht, liet de organisatie toen weten.