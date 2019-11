Man valt hulpverleners aan bij brand Stompwijk

Een man is in de nacht van zaterdag op zondag bij een woningbrand in het Zuid-Hollandse Stompwijk opgepakt nadat hij de hulpdiensten ter plaatse aanviel. Het gaat volgens een politiewoordvoerder om de bewoner van het huis dat in brand staat.

Waarom de man de hulpdiensten te lijf ging, is niet bekend. Er was volgens de brandweer niemand thuis toen de brand in het huis uitbrak.

Het blussen kan nog uren duren, zegt een brandweerwoordvoerder. Daardoor is de N206 tussen Leiden en Leidschendam ter hoogte van de brand afgesloten.