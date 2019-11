Nederland 4e bij Junior Eurovisie Songfestival

De Nederlandse zanger Matheu (13) is vierde geworden bij het Junior Eurovisie Songfestival in Polen. De zege ging naar het gastland Polen. Dat land was duidelijk favoriet bij de kijkers.

Matheu was als veertiende aan de beurt met zijn lied Dans met jou. De puntentelling begon goed voor Matheu. Hij kreeg van de eerste twee landen meteen 12 punten. Nadat de vakjury’s van alle 19 deelnemende landen aan de beurt waren geweest stond Nederland vierde. Naast Polen stonden ook Kazachstan en Spanje in de top 3.

Daarna werden de stemmen van de kijkers verdeeld. Matheu kwam toen uit op een totaal van 186 punten. Daarmee stond hij even aan kop, maar uiteindelijk kon hij het niet bolwerken tegen de Poolse Wiktoria Gabor.