Prijs van Mensa Fonds voor Robbert Dijkgraaf

Hoogleraar Robbert Dijkgraaf heeft de Impact Award van het Mensa Fonds voor hoogbegaafden gekregen. Hij kreeg de prijs voor zijn “inzet om wetenschap begrijpelijk en interessant te maken voor jong en oud”, aldus de jury. “Mede door zijn inspanningen is het ‘cool’ geworden om heel slim en nieuwsgierig te zijn.”

De directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton (VS) geniet in Nederland vooral bekendheid door zijn tv-colleges voor DWDD University. Daarmee bereikte hij meer dan een miljoen kijkers per aflevering.

Het fonds deelde nog twee prijzen uit. Kathleen Venderickx, hoogleraar hoogbegaafdheid aan de universiteit van Hasselt (België), kreeg de Uitblinker Award. De Publieks Award ging naar de Techs Playgrounds, dat jonge technische talenten kansen biedt.