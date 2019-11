Stel in Axel twee keer belaagd met vuurwerk

Een stel uit het Zeeuwse Axel is de afgelopen dagen tot twee keer toe belaagd met zwaar vuurwerk. Hun auto en hun woning raakten daarbij volgens de politie zwaar beschadigd.

In de nacht van zaterdag op zondag kreeg de politie een melding dat iemand zwaar vuurwerk tegen de voordeur van het stel had geplaatst. Door het explosief ontstond schade aan de deur. Donderdagavond was het ook al raak. De motorkap en voorruit van hun wagen werden toen vernield door vuurwerk.

Een woordvoerder van de politie wilde zondag niets meer kwijt over de kwestie.