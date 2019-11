Een taxibestuurder is zondagmorgen rond 08.00 uur op de A10 bij knooppunt De Nieuwe Meer in Amsterdam met zijn auto op de vangrail terechtgekomen. Hoe het ongeval is gebeurd, is niet duidelijk. Politie en Rijkswaterstaat kunnen niet meer melden over het incident. Zo zeggen ze niet te weten of er iemand gewond is geraakt en hoeveel mensen er in de auto zaten.