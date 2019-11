Incidenten racisme bij twee voetbalduels

De voetbalwedstrijd tussen Emmen en JOS Watergraafsmeer in de Hoofdklasse A is zondagmiddag een tijd stilgelegd omdat een supporter vanaf de tribune ‘zwarte piet’ riep in de richting van een donkere verdediger van JOS.

Het amateurduel tussen het Utrechtse Sporting ’70 en Eldenia uit Arnhem werd in de blessuretijd gestaakt, omdat een donkere speler van Sporting ’70 werd uitgemaakt voor ‘roetveegpiet’.

Voetbalclub Emmen stelt in een verklaring: “Helaas is er door een bezoeker een discriminerende uitspraak gedaan richting spelers van onze gasten JOS Watergraafsmeer. Wij staan hier absoluut niet achter en hebben betreffende bezoeker verzocht het sportpark te verlaten. Er zullen gepaste maatregelen worden genomen tegen deze bezoeker. Namens de hele club bieden wij onze excuses aan voor de uitlatingen van betreffende bezoeker.”

Trainer en spelers van Eldenia hebben direct excuses aangeboden aan Sporting ’70, aldus bestuurslid Wim Hendriks van Eldenia zondagavond. “Wij distantiëren ons van de uitspraken, dit heeft niks met voetbal te maken.” De naam van de betrokken toeschouwer is inmiddels doorgegeven aan de KNVB. Maandag beraadt het bestuur zich op stappen.

De incidenten deden zich voor in het weekend dat er een landelijke protestactie was tegen racisme in het voetbal.