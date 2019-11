Astronaut stuurt robot vanuit ISS door hangar

Astronaut Luca Parmitano heeft met succes vanuit het Internationaal Ruimtestation (ISS) een zogeheten rover over een hindernissenparcours op aarde gestuurd, een afstand van 28.00 kilometer. Het robotwagentje reed door een hangar op het voormalige vliegveld Valkenburg, bij Katwijk. Via een scherm kon de Italiaanse astronaut zien waar hij het voertuig naartoe stuurde.

Volgens de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) had de test nauwelijks beter kunnen verlopen. Voor de proef stond een uur, maar Parmitano trotseerde de baan in minder dan een halfuur. ESA is zeer enthousiast over de samenwerking tussen mens en robot. “Een rover op Mars zou weken over het werk hebben gedaan dat Luca en de Analog-1-rover in een halfuur verrichten”, zei projectmanager Kjetil Wormnes. En dat is zeer van belang voor ESA, want de organisatie stuurt volgende zomer een raket met een rover naar Mars. Hoofdvraag van die missie is of op de rode planeet ooit leven heeft bestaan.

De technieken die ESA maandag heeft uitgeprobeerd, kunnen bij toekomstige missies goed van pas komen. Astronauten kunnen op deze manier veilig en comfortabel vanuit een ruimteschip of -basis een robot aansturen die op onderzoek uitgaat. Ze hoeven dan niet zichzelf in een ruimtepak te hijsen. Alleen al het aantrekken van zo’n pak en de deur uitgaan door een luchtsluis duurt uren.