Je huis verduurzamen? Zo doe je dat!

Het verduurzamen van je huis, daar kunnen we anno 2019 niet meer omheen. Het is niet altijd een eenvoudige opgave, zeker voor huiseigenaren met een woning die voor de jaren ’90 van de vorige eeuw zijn gebouwd. Deze zijn meestal niet of beperkt geïsoleerd en vrijwel altijd afhankelijk van gas voor hun verwarming. Hoe verduurzaam je je huis snel, goedkoop en grondig? Nieuws.nl geeft tips.

Het begint met isoleren

Het verduurzamen van je huis begint altijd met isoleren. Hoe beter je huis is geïsoleerd, hoe minder energie je verliest, en hoe minder energie je dus hoeft op te wekken. De muren zijn de belangrijkste plekken waar je warmte door verliest. Met name in de keuken en de woonkamer is het extra belangrijk dat je kiest voor muurisolatie. Je kan hierbij denken aan gevelisolatie. Gemiddeld daalt het gasverbruik met ruim 9 m3 voor elke m2 gevel die je isoleert. Bij een gemiddelde gasprijs van 0,63 euro per m3 is dat dus ruim vijf euro per m2 gevel.

Subsidies

Veel mensen ervaren weerstand als ze hun huis gaan verduurzamen. De kosten zijn vaak het struikelblok. Het is ook best een uitgave om je huis te isoleren, maar gelukkig heeft de overheid verschillende subsidie mogelijkheden beschikbaar gesteld. Zo is er dus subsidie als je van plan bent om je woning te isoleren. Naast subsidie voor isolatie zijn er ook subsidies voor de aanschaf van een warmtepomp, biomassaketel of een andere duurzame verwarmingsbron.

Dakisolatie

Na de muren zijn het dak en de vloer aan de beurt. Vloerisolatie kan helpen om tijdens de winter de optrekkende kou tegen te gaan. Daksisolatie is belangrijk, omdat dit voorkomt dat het in de zomer te warm wordt en in de winter dat je al die warme weer kwijtraakt. Met dakisolatie kan je veel geld besparen, omdat warme lucht opstijgt naar boven in het huis.

Dakraam

Hoe is het vervolgens met je deuren en ramen gesteld? Je huis verduurzamen doe je vooral door het energieverlies te beperken. Zo kan je ervoor kiezen om een velux dakraam te laten plaatsen. Zowel ramen als deuren zijn plekken waar je al snel veel onnodig energieverlies hebt. Deuren kan je op een eenvoudige manier voorzien van tochtstrips of, indien nodig, kan je deze vervangen. Wat kozijnen betreft is het goed om te weten dat aluminium kozijnen niet goed isoleren. Je kan beter kiezen voor kunststof.

Ventilatie

Des te geïsoleerder je huis is, des te belangrijker het is om goede ventilatie te hebben. Met goede isolatie heb je geen luchtstroming meer in huis, maar dit betekent ook dat je huis sneller bedompt aanvoelt en onfris wordt. Je moet dus zorgen voor goede ventilatie om te zorgen voor gezonde leefomstandigheden. Je kunt kiezen voor mechanische ventilatie met warmteterugwinning zodat je weinig energie verliest en toch kunt genieten van frisse lucht in huis.