Koningin Máxima begint werkbezoek Pakistan

Koningin Máxima is maandag begonnen aan haar driedaagse werkbezoek aan Pakistan. De regering heeft haar om advies gevraagd over het verbeteren van toegang tot financiële diensten voor de bevolking. Slechts 21 procent van de volwassenen heeft die toegang; bij vrouwen ligt dat cijfer op 7. Dat is een van de laagste scores in de wereld.

De koningin bezoekt Pakistan in haar functie als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Dat moest voorafgaand aan haar komst extra worden benadrukt. Pakistaanse media hadden eerder uitgepakt over het ‘koninklijk bezoek’ uit Nederland. De komst van Máxima zou de onderlinge betrekkingen en het toerisme verbeteren, en de koningin zou zelfs in de bres springen voor Kashmir. Dat beeld is inmiddels bijgesteld. In nieuwsuitzendingen op televisie werd zondag en maandag de ware reden van het bezoek uitgelegd.

Máxima kreeg zondag wel een scherpe aanval te verduren van PVV-leider Geert Wilders. Die sprak van een “ongepast bezoek”. Hij vond het “een beetje heel erg dom” dat de koningin “terreurstaat Pakistan bezoekt”, kort nadat een tegen hem uitgesproken fatwa is herhaald.

De koningin werkt op haar eerste dag in Islamabad een hele reeks vergaderingen af, waarbij ze zich op de hoogte wil stellen van de situatie in Pakistan wat betreft de toegang tot bijvoorbeeld bankrekeningen, verzekeringen en leningen. Dinsdag spreekt ze met de gouverneur van de centrale bank, met premier Imran Khan en president Arif Alvi.