Kroon: geen kopstoot aan agent, was reflex

Militair Marco Kroon (49), drager van de Willemsorde, ontkent stellig dat hij een kopstoot heeft gegeven aan een agent toen hij werd aangehouden tijdens carnaval in Den Bosch op 3 maart. Hij zei maandag voor de militaire rechtbank in Arnhem dat het een reflexbeweging moet zijn geweest, omdat hij steeds meer pijn kreeg door te strakke handboeien op zijn rug. “Ik zou nooit van mijn leven een kopstoot geven aan een agent. Ik heb respect voor ze, ik zie ze als collega’s.”

Kroon was verkleed in een kikkerpak met een kroon op zijn hoofd en werd opgepakt toen hij aan het wildplassen was. Naar eigen zeggen had hij geen keuze, omdat hij door prostaatklachten moeite heeft zijn plas op te houden. Het lukte hem niet tijdig op een toilet komen, omdat die er volgens hem niet genoeg zijn in ‘Oeteldonk’. “Ik had geen keuze en zocht een donker en stil plekje op.”

Kroon was dronken en zei dat hij dacht dat de aanhouding een grap was.