Kroon: mijn integriteit is me ontnomen

De rechtszaak over de kopstoot heeft Marco Kroon diep geraakt, zei hij maandag in zijn laatste woord voor de militaire rechtbank. Hij zei dat hij de allerzwaarste straf al heeft gekregen, omdat justitie en Defensie hem zijn integriteit voor altijd hebben ontnomen. “Deze straf is blijvend”.

Defensie heeft hem geschorst na het incident tijdens carnaval in Den Bosch. Hij mocht daarom ook geen uniform aan hebben tijdens het proces.

Hij erkende voluit het wildplassen maar de rest is volgens hem je reinste onzin. “Nee ik ben geen heilige. Maar ik ben een trots en menselijk product van ons defensieapparaat. Maar ook zwarte ridders hebben kernwaarden van moed, beleid en trouw, eer en trots”, zei Kroon.

Hij zei dat hij al twee keer eerder heeft meegemaakt dat hem zijn integriteit werd ontnomen, in 2010 en 2018, maar dat hij toen heeft teruggevochten.

Kroon hekelde de schade die hij door het incident heeft opgelopen. Zo wordt hij in het hokje van zedendelinquent gezet, hij wordt niet meer voor lezingen gevraagd en zijn boek loopt niet goed.