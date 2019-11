Nederlanders om in de gaten te houden: Ivanka van de Wardt (30) van Stichting Creatief Herstel

Na een studie en twee banen ernaast ging bij Ivanka van de Wardt het licht uit. Ze kreeg toen ze twintig was een burn-out en hoorde om haar heen steeds meer mensen met dezelfde klachten. Toen al. Anderhalf jaar geleden werd ze aan het einde van haar zwangerschap ziek en bleek ze het HELLP syndroom te hebben. Ze kreeg PTTS klachten en ging in therapie. Creatief bezig zijn haalde haar uit haar hoofd en ze dacht: dit kan vrouwen met mentale uitdagingen ook helpen.

Twaalf uur naar de bevalling van Ivanka haar dochter stopte haar lever en nieren ermee en ze zat tegen een insult aan. Het HELLP syndroom is een heftige vorm van zwangerschapsvergiftiging. In de meeste gevallen ben je er vanaf na de bevalling, maar één procent van de vrouwen heeft er last van tijdens het kraambed. “Ik heb een tijd in het ziekenhuis moeten liggen. Ik was heel gevoelig voor prikkels, kon niet tegen geluid. Na een paar maanden werd het steeds erger en heb ik hulp gezocht bij een psycholoog. Ik bleek PTSS te hebben van het ziek worden en de bevalling. Mijn opname in het ziekenhuis heb ik als zeer onveilig ervaren. Ik heb me heel angstig gevoeld.”

Ze kwam in aanraking met Marloes, die een creatief atelier had. “Zij bood aan of ik daar af en toe creatief bezig wilde zijn. We hebben beide geen roze wolk ervaren na onze bevalling. Met alles wat ik al had geleerd en de opleidingen die ik gedaan had, dacht ik toen: hier mogen we iets mee doen. Zo is het idee voor Stichting Creatief Herstel ontstaan en sinds augustus staan we ingeschreven. We bieden creatieve dagbesteding aan vrouwen die herstellen van mentale uitdagingen, zoals een burn-out of depressie. We richten ons op vrouwen die wel therapie volgen, maar behoefte hebben aan meer of net klaar zijn met therapie. Veel vrouwen vallen dan in een groot gat.”

Waarom doe je wat je doet?

“Ik doe dit omdat ik geloof dat we buiten de reguliere zorg ook op andere manieren mensen kunnen helpen. Er ligt nog steeds een stigma op mensen met een mentale uitdaging; je bent raar als je het mentaal moeilijk hebt. Ik geloof dat wat wij doen, echt verschil kan maken. Het gaat over het terugkrijgen van je zelfvertrouwen op een laagdrempelige veilige manier, waarbij de nadruk niet alleen ligt op praten, maar juist ook op creatief dingen doen.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Omdat mijn dochter wakker wordt, meestal rond een of zes. Ze is nu anderhalf jaar oud. Voor haar sta ik graag op. Maar ik sta ook elke dag op omdat ik wil bijdragen. Dat is voor mij een grote drive. Het gevoel dat ik het verschil kan maken, ook al is het nu maar een handjevol vrouwen. Ik heb het gevoel dat wij nog veel meer vrouwen gaan bereiken met wat wij doen. Ik sta op met vuur en passie.”

Hoe is het nu met je?

“Met mij gaat het goed. Ik moet wel op mijn eigen energie letten. Na zo’n dag met vrouwen moet ik extra lief voor mezelf zijn. Daar heb ik gelukkig de ruimte voor. Ik ben heel erg gelukkig met wat ik nu doe. Ik ben drie dagen per week voor de stichting aan het werk, maar ik werk daarnaast ook thuis. “

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer?

“Door tijd voor mezelf in te plannen, dus heel bewust tijd te zoeken voor mij alleen. Dat is heel belangrijk, maar het schiet er weleens bij in. Maar ook door creatief bezig te zijn, dat probeer ik één keer per week te doen. Ik ga ook weleens naar de sauna of boek een massage.”

Wat zou je graag nog een keer willen ervaren?

“Ik zou graag willen spreken voor grote groepen over de geestelijke gezondheidszorg in een nieuw jasje. Er zou meer ruimte mogen zijn voor dergelijke trajecten die wij aanbieden binnen de reguliere zorg. We lopen best tegen muren op, omdat het anders is vergeleken met wat er nu wordt aangeboden. Dat zorgt ervoor dat we ons er hard voor moeten maken. Als ik een TED talk zou mogen geven, zou deze ‘Creatief herstellen’ heten.

Welke wijze les heb je recent geleerd en van wie?

“Die heb ik geleerd tijdens een event voor persoonlijke ontwikkeling waar ik laats was. Daar sprak Dolly Heuveling-van Beek en zij zei: “je hoeft je niet goed te voelen, je moet goed voelen”. Dat raakte mij, want ik herken dat zelf heel erg. Als ik een heel vol hoofd heb, plof ik het liefste op de bank met Netflix, weg van alles. Terwijl ik daarmee niet het probleem aanpak. Als ik er even bij stil sta, even ga zitten, dan ga ik voelen waarom mijn hoofd zo vol zit. Dit geef ik ook mee aan de vrouwen die ik begeleid. In onze maatschappij zijn we vooral bezig met onszelf te verdoven door Netflix, eten, of drank. We vergeten stil te staan bij hoe we ons echt voelen.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Positiviteit. Ik sta heel positief in het leven en ben goed in het zoeken en creatief meedenken van oplossingen. Ik zie elk probleem als een uitdaging. Ik denk dat dit mij kenmerkt. Als er iets gebeurt, zit hier altijd een les in. Het is een andere manier van naar dingen te kijken. En ik heb ook veel doorzettingsvermogen.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat ik steeds meer de ruimte inneem om te zijn wie ik ben, zonder masker op te zetten. Dat ik mag uitdragen waar ik voor sta, dat waardeer ik aan mezelf. Dat ik met wat meer compassie naar mezelf kan kijken. Ik kan de lat heel hoog leggen, maar ik merk nu: weet je , het is even goed zo. Je doet heel veel, het mag ook weleens wat minder zijn. Dit of dat kan best een dagje wachten of zelfs een week. In het verleden denderde ik altijd maar door.”

Stel, je bent een dag premier van Nederland. Wat zou je als eerste gaan doen?

“De gezondheidszorg zou ik aanpakken en dan vooral de psychische gezondheidszorg. De wachttijden die er zijn, daar moeten we echt iets mee. Ik denk dat er veel mensen onnodig lijden, omdat ze zo lang moeten wachten op zorg. Dit heeft veel impact. Iemand met suïcidale gedachten hoort niet vijf maanden op een wachtlijst thuis. Daar zou ik als eerste aandacht aan geven.”

Welke quote zou je op een t-shirt laten zetten?

“Exhale the bullshit”