Nederlands marineschip naar de Perzische Golf

Nederland gaat toch een bijdrage leveren aan een missie om de vaarroutes in de Straat van Hormuz te beschermen. Dat gebeurt met een missie onder leiding van Frankrijk, melden ingewijden aan het ANP. Een marineschip gaat voor een periode van zes maanden. De missie moet in januari beginnen.

Volgens bronnen zal het kabinet vrijdag al het groene licht geven. De missie gaat vooral “waarnemen” en kost 10 tot 15 miljoen euro. Er wordt ook nog gekeken of de Europese Unie op de een of andere manier haar zegen kan geven aan de missie waarvan het hoofdkwartier een Franse marinebasis in Abu Dhabi zal zijn.

Naast Frankrijk en Nederland zou Denemarken ook al toegezegd hebben mee te doen. Tot tien Europese en niet-Europese landen zouden er aan mee kunnen doen, aldus de Fransen. Groot-Brittanniƫ doet niet mee. Die werken al samen met de Amerikanen in dit gebied. De zeestraat is cruciaal voor de toevoer van olie.

In mei en juni werden olietankers in de Straat van Hormuz aangevallen. Volgens de Amerikanen door Iran, maar dat land ontkende. De VS vroeg vervolgens een aantal landen waaronder Nederland mee te doen aan een operatie om daar de scheepvaart te beschermen.

Nederland zag uiteindelijk meer in een Europese missie. Maar de EU-landen kwamen er niet uit. Daarom wordt het nu een missie onder Frans bevel. De Franse minister Florence Parly was dit weekeinde in Abu Dhabi en hoopt dat de missie snel operationeel zal zijn.

De afgelopen maanden is het rustig in de Straat van Hormuz en zijn er geen schepen meer aangevallen. De Britse regering heeft het dreigingsniveau voor schepen die varen onder Britse vlag in de Straat van Hormuz verlaagd. De schepen kunnen “spoedig de Straat van Hormuz doorvaren zonder naaste begeleiding van de Royal Navy”, zei een regeringswoordvoerder eerder deze maand tegen persbureau Reuters.

Op twee andere missies waarvoor een verzoek om een bijdrage te leveren is binnengekomen, gaat Nederland niet in, aldus bronnen. Een bijdrage voor het noorden van Syriƫ komt er niet. Naar verluidt komt de Amerikaanse regering hiervoor met een nieuw voorstel. Verder ligt er een verzoek van de Fransen voor een multinationale trainingsmissie in Mali. De missie moet in het grensgebied van Burkina-Faso, Niger en Mali de Malinese strijdkrachten ondersteunen met training, advisering en begeleiding. Hiervoor werden enkele tientallen special forces gevraagd aan het kabinet. Ook op deze aanvraag zegt het kabinet nee.