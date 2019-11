OM eist werkstraf om wangedrag Marco Kroon

Het Openbaar Ministerie heeft 100 uur werkstraf geëist tegen militair Marco Kroon wegens strafbaar gedrag tijdens carnaval in Den Bosch op 3 maart. Hij heeft volgens de aanklager een agent mishandeld door hem opzettelijk een kopstoot te geven. Ook heeft hij volgens het OM schennis van de eerbaarheid gepleegd toen hij zijn blote piemel toonde aan een agente en beledigde hij een andere agente door zijn middelvinger op te steken.

De officier van justitie zei dat het niet alleen vervelend en provocerend gedrag was “van een man in een kikkerpak”, maar dat het om verwijtbaar strafbaar gedrag ging. De beelden die hiervan zijn gemaakt – door bodycams van de politie en een gemeentecamera – bevestigen volgens hem duidelijk de aantijgingen. Ook de vrouw van Kroon maakte een filmpje. De beelden werden maandag uitvoerig vertoond in de rechtszaal.

De drager van de Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding, zei maandag voor de militaire rechtbank Arnhem dat hij geen bedoeling had een kopstoot te geven. Volgens hem ging het om een reflexbeweging door de pijnprikkels die de strakke handboeien veroorzaakten. Hij ontkende ook dat hij zijn geslachtsdeel aan de agente toonde en “zwaaiende of op en neer gaande bewegingen maakte”. Hij maakte na het plassen afschuddende bewegingen, zei Kroon.

Er is geen tolerantie voor geweld tegen agenten, benadrukte de aanklager. En juist omdat Kroon niet zomaar een militair is maar een “onderscheiden majoor met een indrukwekkende staat van dienst” rekent de aanklager de handelingen zwaar aan. Kroon is een zeer bekende Nederlander en heeft het aanzien van de krijgsmacht geschaad, aldus het OM.