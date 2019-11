Tegel bij Sittard van viaduct op trein gegooid

Bij Sittard is maandagavond vanaf een viaduct een stoeptegel op een intercity gegooid. Spoorbeheerder ProRail meldt op Twitter dat het incident goed afliep en dat alleen een ruitenwisser van de trein is gesneuveld. Een woordvoerder meldde dat de tegel de ruit van de trein op een haar na heeft gemist. De Nederlandse Spoorwegen noemen het voorval “onacceptabel” en gaan aangifte doen.

“We doen aangifte omdat we vinden dat iemand die dit doet moet worden opgespoord en vervolgd”, aldus de NS. De machinist hoorde een harde klap toen de tegel op de intercity terechtkwam. Hij heeft de trein in Sittard stilgezet. Er zaten geen passagiers in de trein. De machinist is erg geschrokken, maar het gaat goed met hem, aldus de NS-woordvoerster.

Afgelopen vrijdag werden twee treinen in Noord-Brabant beschoten. Daardoor sneuvelden vijf ruiten. Er raakte niemand gewond. Nog dezelfde avond hield de politie twee 15-jarige jongens met balletjespistolen uit Dorst en Breda aan. Ze worden verdacht van vernieling en verboden wapenbezit en moeten zich voor de kinderrechter verantwoorden.