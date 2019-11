Toerisme stijgt het meest in Noord-Holland

Steeds meer mensen vieren hun zomervakantie in Nederland, blijkt uit een onderzoek van het CBS. In Noord-Holland, Noord-Brabant en Gelderland nam het aantal vakantiegangers het meest toe.

Noord-Holland trekt de meeste toeristen. Zij overnachtten hier in juli en augustus 8,3 miljoen keer. Dat is een stijging van 13 procent, vergeleken met de andere provincies het meest. Ook in Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en in mindere mate Drenthe nam het aantal overnachtingen bovengemiddeld snel toe.

Het aantal toeristen uit het buitenland groeit het snelst. Noord-Holland trekt de meeste gasten van over de grens. Twee derde van de overnachtingen komt hier voor rekening van buitenlandse toeristen. Ook Zuid-Holland, Zeeland en Flevoland trekken bovengemiddeld veel toeristen van over de grens.

Duitsers zijn de meest geziene gasten in Nederland. In Zeeland slaapt op vier van de tien vakantiebedden een Duitser en in Zuid-Holland op drie van de tien bedden.

In de zomermaanden bleven toeristen bij elkaar opgeteld 35 miljoen nachten slapen in Nederland, bijna 8 procent meer dan een jaar eerder.

“Buitenlandse toeristen gaan Nederland steeds meer als een echt vakantieland zien,” zegt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen in een reactie. “Dat is al langer aan de gang. De recessie kwam daar nog even tussen, maar de afgelopen jaren zien we het aantal gasten alleen maar toenemen.”

Toe- en afname toeristische overnachtingen, zomer 2019

Noord-Holland: +12,9%

Noord-Brabant: +10%

Gelderland: +9,8%

Limburg: +9,8%

Drenthe: +7,8%

Overijssel: +5,8%

Zuid-Holland: +5,2%

Zeeland: +5,2%

Utrecht: +3,1%

Friesland: -1,1%

Groningen: -6%

Flevoland: -6,2%

Nederlands gemiddelde: +7,6%

Aantal toeristische overnachtingen, juli en augustus 2019

Noord-Holland: 8.323.000

Zeeland: 3.991.000

Gelderland: 3.907.000

Limburg: 3.370.000

Zuid-Holland: 3.159.000

Noord-Brabant: 3.142.000

Overijssel: 2.588.000

Friesland: 2.226.000

Drenthe: 2.185.000

Utrecht: 789.000

Flevoland: 650.000

Groningen: 490.000