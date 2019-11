3000 mede-eisers in zaak gratis anticonceptie

Bijna 3000 mensen hebben zich binnen twee weken als mede-eiser achter de rechtszaak tegen de Staat geschaard om anticonceptie voor iedereen gratis te maken. De zaak werd eerder deze maand aangekondigd door Bureau Clara Wichmann en de organisatie DeGoedeZaak.

“Dat er binnen zo’n korte tijd al zoveel mede-eisers zijn laat zien hoe betrokken mensen zijn. Ze zien onrecht in het feit dat niet iedereen toegang heeft tot anticonceptie vanwege de kosten”, zegt Anniek de Ruijter, directeur van Bureau Clara Wichmann. In de optiek van de belangenclubs is anticonceptie een recht en kosteloze verstrekking van middelen een zaak van de overheid.

Anticonceptie wordt nu alleen bekostigd tot 21 jaar. Vanaf 18 jaar valt het binnen het eigen risico.