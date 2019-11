GroenLinks-Kamerlid betaalt wachtgeld terug

GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks gaat het wachtgeld dat ze de afgelopen jaren ontving terugbetalen. Omdat Diks voordat ze in de Tweede Kamer kwam wethouder in Leeuwarden was, had ze het recht om haar inkomen van 115.000 euro als Kamerlid aan te vullen. Na berichtgeving hierover van de Volkskrant dinsdag, is Diks teruggefloten door haar partij.

De Volkskrant vroeg informatie op over Kamerleden die wachtgeld ontvangen. Diks is een van de parlementariĆ«rs die het inkomen aanvult. “De fractie wist het niet en had het wel willen weten”, laat de partij weten. “Isabelle Diks heeft formeel het recht om wachtgeld te ontvangen, maar de fractie vindt het gebruik van deze regeling in dit geval moeilijk uit te leggen. In overleg met de fractie heeft Isabelle de regeling dan ook stopgezet en zal zij het ontvangen wachtgeld terugbetalen.”

Ook VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ontvangt wachtgeld. Daar heeft hij recht op omdat hij in de vorige kabinetsperiode staatssecretaris en minister was.