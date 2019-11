Holleeder naar ziekenhuis geweest om medicatie

Willem Holleeder is maandagavond met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde uit voorzorg omdat hem mogelijk een verkeerd medicijn was toegediend, laat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) weten.

Inmiddels is de tot levenslang veroordeelde Holleeder weer terug in de extra beveiligde inrichting in Vught en hij “maakt het goed”, twittert zijn advocaat Sander Janssen.

In het ziekenhuis bleek “dat alle lichaamsfuncties goed functioneerden”, meldt de DJI, die over de gevangenissen gaat.

De toedracht wordt nog onderzocht.