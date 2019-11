SER-voorzitter Mariëtte Hamer is aangesteld om de vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao voor leraren in het basisonderwijs vlot te trekken, maakte de PO-Raad bekend.

“De PO-Raad en vakbonden hopen op die manier alsnog op korte termijn een nieuwe cao voor het primair onderwijs te kunnen sluiten”, aldus de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De cao-onderhandelingen strandden vorige week. Het bod dat de werkgevers op tafel leggen is niet genoeg voor de vakbonden.