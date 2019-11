Nederlanders massaal op zoek naar koopjes

Het koopjesfestijn rond Black Friday is dit jaar duidelijk eerder begonnen dan vorig jaar. Nederlanders deden afgelopen maandag bijna twee keer zoveel aankopen als op de maandag vóór Black Friday in 2018, meldde Currence, het bedrijf achter betaaldienst iDEAL.

Het aantal transacties via iDEAL was maandag zo’n 2,9 miljoen. Vorig jaar was dat nog ruim 1,6 miljoen op de maandag voorafgaand aan Black Friday. Naar schatting werd er zo’n 228 miljoen euro gespendeerd, tegen 127 miljoen euro een jaar terug. Ook het afgelopen weekend waren Nederlanders veel actiever met het jagen naar koopjes dan een jaar geleden.

Winkels als bol.com kozen er dit jaar bewust voor om al eerder te beginnen met hun aanbiedingen. Hiermee wilden ze de drukte wat naar voren halen. Black Friday, dat is overgewaaid uit de Verenigde Staten, valt dit jaar relatief dicht op het sinterklaasfeest. Met zo’n drukke agenda voor webwinkels zou het een uitdaging worden om alle pakjes op tijd bezorgd te krijgen.