Nederlandse documentaires goed voor Emmy

De Nederlandse documentaires Dance or Die van de NTR en Bellingcat – Truth In A Post-Truth World van de VPRO hebben maandagavond (lokale tijd) in New York een International Emmy Award gewonnen.

De documentaire van het NTR-programma Het Uur van de Wolf, getiteld Dance or Die, bleek de beste in de categorie Arts Programming. De Nederlandse productie versloeg drie concurrenten: John And Yoko: Above Us Only Sky, Michel Legrand: Sans Demi-Mesure en Ópera Aberta: Os Pescadores De Pérolas.

Dance or Die vertelt het aangrijpende verhaal van een jonge danser in Syrië, genaamd Ahmad Joudeh, die in de kunst een vorm heeft gevonden het oorlogsgeweld te trotseren. Dans is Ahmad’s leven, maar het wordt hem onmogelijk gemaakt in zijn door oorlog getroffen geboortestad Damascus. De kans om zijn geboortegrond te kunnen ontvluchten grijpt hij dan ook met beide handen aan.

De VPRO-documentaire Bellingcat – Truth In A Post-Truth World ging aan de haal met de Emmy in de categorie Documentary. De documentaire versloeg producties uit Brazilië, het Verenigd Koninkrijk en Qatar. Het programma van de VPRO werd gemaakt door regisseur Hans Pool. Hij onderzocht of er in het tijdperk van nepnieuws nog waarheid bestaat.