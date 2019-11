Nog geen stemming over vrouwenquotum

Een voorstel om een bindend vrouwenquotum in te stellen in het bedrijfsleven wordt deze week toch niet in stemming gebracht. Het was dinsdag nog niet duidelijk of er een meerderheid is voor het plan van D66 en CDA, en er staat volgende week nog een debat over emancipatie op de agenda. De twee coalitiepartijen besluiten hun kruit droog te houden tot na dat debat, laten Haagse bronnen weten.

Het voorstel is gebaseerd op een advies van de Sociaal Economische Raad (SER). Omdat het ‘streefcijfer’ van 30 procent de afgelopen jaren niet voldoende wordt gehaald, adviseerde de SER een verplicht quotum in te stellen van 30 procent vrouwen in raden van commissarissen. Kamerleden Kees Verhoeven (D66) en Lenny Geluk-Poortvliet (CDA) dienden vorige week een motie in, om dat advies “integraal over te nemen”.

Voor de christendemocraten is het advies van de SER leidend. Daarin pleiten voor het eerst ook werkgevers voor een bindend quotum. Het gaat overigens om een zogeheten ingroeiquotum. Als een raad van commissarissen minder dan 30 procent vrouwen telt en er een positie vrijkomt, mag deze positie niet door een man worden vervuld. Totdat er een geschikte vrouw is gevonden, blijft de stoel leeg.

De verhoudingen in de Kamer op dit onderwerp zijn sinds het besluit van het CDA spannend. Of het voorstel een meerderheid haalt, hangt af van de SP. Die partij houdt de spanning er vooralsnog goed in. Kamerlid Jasper van Dijk schatte de kansen vorige week in op fiftyfifty. Fractievoorzitter Lilian Marijnissen zei bij WNL op Zondag dat het “belangrijk is dat er een toezegging komt voor alle vrouwen, niet alleen in de boardroom”.