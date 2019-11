Oude zaal Tweede Kamer wordt weer als vroeger

De Tweede Kamer wil dat de oude vergaderzaal, die van 1815 tot 1992 in gebruik was, weer in de oorspronkelijke stijl wordt ingericht. Een meerderheid schaart zich achter een voorstel daartoe van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop.

Volgens Bisschop is de oude zaal “van grote historische en staatkundige betekenis”, omdat zij “bijna tweehonderd jaar lang het decor was van generaties politici die de Nederlandse parlementaire democratie hebben opgebouwd”.

Door de zaal in haar oude glorie te herstellen, wil de SGP’er dat staatkundige verleden weer zichtbaar maken, “zodat ook toekomstige generaties zich een beeld kunnen vormen van de Nederlandse parlementaire geschiedenis”.

Het is de bedoeling dat de herinrichting deel uitmaakt van de geplande renovatie van het Binnenhof, en uitgevoerd wordt binnen het daarvoor bestemde budget. Als het aan de SGP ligt kan de zaal in de toekomst gebruikt worden voor bijvoorbeeld commissievergaderingen.